Petkova eksplozija v Žusterni posledica sosedskega spora

Žusterna, 9. maja - Petkova eksplozija v objektu v Žusterni je po ugotovitvah policije posledica sosedskega spora. 32-letni domačin je sosedom nastavil močnejšo petardo, kupljeno na črnem trgu. Njegov oče je to opazil in hotel petardo odstraniti, a je ta eksplodirala in ga pri tem hudo poškodovala, so sporočili s Policijske uprave (PU) Koper.