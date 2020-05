Žusterna, 8. maja - V objektu v Žusterni je popoldne prišlo do eksplozije, pri čemer se je poškodovala ena oseba, piše na spletni strani uprave za zaščito in reševanje. Poškodovano osebo so pripeljali v Splošno bolnišnico Izola. Obveščene so bile vse pristojne službe.