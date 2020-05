Zaradi neprilagojene hitrosti skozi varovalno ograjo na parkirišče bencinskega servisa

Mengeš, 8. maja - V občini Mengeš je v četrtek zvečer, malo pred 20.30, osebno vozilo zaradi neprilagojene hitrosti preletelo krožni otok, prebilo varovalno ograjo in zapeljalo v parkirišče bencinskega servisa. Pri tem je uničilo dve osebni vozili in svetilko javne razsvetljave, so sporočili iz Uprave RS za zaščito in reševanje. Poškodovanih ni bilo.