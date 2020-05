V prometni nesreči na območju Slovenj Gradca umrla oseba

Slovenj Gradec, 6. maja - Na Rahtelu, na območju Slovenj Gradca, je danes nekaj pred 16. uro iz še neznanega razloga vozilo zapeljalo z vozišča in po približno 30 metrih trčilo v drevo. Vozilo je zagorelo, ko pa so gasilci ogenj pogasili, so v njem našli mrtvo osebo, so sporočili s Policijske uprave (PU) Celje. Identiteta osebe trenutno še ni potrjena.