Študij zaključile prve diplomantke na smeri balet

Maribor, 1. decembra - Na Akademiji za ples, ki sodi pod okrilje zasebnega visokošolskega zavoda Alma Mater Europaea - ECM, so ta teden zagovarjale diplome prve diplomantke na smeri balet v Sloveniji. To so Helena Valerija Krieger, Martina Svetina in Claudia Sovre, so sporočili iz Alma Mater.