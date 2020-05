ZPS opozarja na zavajanja glede porabe goriva pri avtomobilih

Ljubljana, 6. maja - Razlika med v homologacijskih dokumentih navedeno in dejansko porabo goriva ostaja velika, so opozorili v Zvezi potrošnikov Slovenije (ZPS). Ob upoštevanju povprečnih razlik, izračunanih pri najpogostejših avtomobilih na slovenskih cestah, se stroški zaradi nerealnih podatkov merijo v milijonih evrov, so poudarili.