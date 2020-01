Od letos v EU strožja pravila glede izpustov novih avtomobilov

Bruselj, 4. januarja - Z novim letom je začela veljati nova evropska uredba o določitvi emisijskih standardov za nova osebna in kombinirana vozila. Do leta 2030 se bodo morali izpusti ogljikovega dioksida novih osebnih avtomobilov, ki so na prodaj v EU, zmanjšati za 37,5 odstotka v primerjavi z letom 2021.