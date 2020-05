Mediana: Slovenci z visokimi pričakovanji glede sprememb po epidemiji

Ljubljana, 6. maja - Pričakovanja lokalnih in globalnih sprememb po koncu epidemije novega koronavirusa so med Slovenci visoka, hkrati pa so pričakovanja glede globalnih sprememb višja kot glede sprememb doma. To ugotavlja raziskava Mediane o tem, kakšne spremembe v prihodnosti na lokalni in globalni ravni pričakujejo prebivalci Slovenije, Hrvaške in Srbije.