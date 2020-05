Revoz v torek prehaja na dvoizmensko delo

Novo mesto, 4. maja - V novomeški avtomobilski tovarni Revoz, kjer so zaradi dogajanja, povezanega s širjenjem novega koronavirusa, 17. marca za šest tednov začasno zaustavili proizvodnjo in to z eno izmeno pred tednom vnovič zagnali, bodo v torek prešli na dvoizmensko delo. Proizvodnjo v ustaljenih dveh in pol izmenah načrtujejo prihodnji ponedeljek, so napovedali.