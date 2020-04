V Revozu vnovič stekla proizvodnja

Novo mesto, 28. aprila - V novomeški avtomobilski tovarni Revoz, kjer so zaradi epidemije novega koronavirusa in skrbi za zdravje zaposlenih po popoldanski izmeni 17. marca začasno zaustavili proizvodnjo, so to davi vnovič zagnali. Prihodnji teden bodo proizvodnjo nadaljevali dvoizmensko, so povedali za STA.