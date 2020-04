Celjski policisti zaradi vlomov ovadili pet Gruzijcev

Celje, 29. aprila - Celjski policisti so prejšnji teden na Okrožno državno tožilstvo v Celju podali kazensko ovadbo zoper pet državljanov Gruzije, osumljenih 19 velikih tatvin oz. vlomov v stanovanja v stanovanjskih blokih v Celju in Velenju. Že pred tem so konec februarja isto skupino Gruzijcev ovadili zaradi sumov storitve treh vlomov, prav tako v Celju in Velenju.