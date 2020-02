Terme Olimia letos za naložbe namenjajo pet milijonov evrov

Podčetrtek, 23. februarja - Terme Olimia bodo za letošnje naložbe namenile okoli pet milijonov evrov. Med drugim so se že lotili posodobitve in razširitve restavracije in kuhinje v hotelu Breza; dela bodo predvidoma končali do letošnjega junija. Do začetka glavne sezone bodo zgradili tudi prepotrebna parkirišča za goste, je za STA povedal direktor term Florjan Vasle.