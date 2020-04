Zakonska predloga za omejitev delovanja vard končala zakonodajno pot

Ljubljana, 29. aprila - Državni zbor je ob koncu izredne seje opravil obravnavo dveh zakonskih predlogov, ki bi omogočila pregon oz. omejitev delovanja t. i. vard in vaških straž in ju je pripravila še prejšnja vlada. Oba predloga sta bila zavrnjena že na odboru za notranje zadeve 11. marca, zato so danes poslanske skupine o obeh predstavile le še svoja stališča.