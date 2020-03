Zakonska predloga za omejitev delovanja vard na drugi obravnavi nista prepričala odbora DZ

Ljubljana, 11. marca - Odbor DZ za notranje zadeve danes na današnji drugi obravnavi ni sprejel vladnih predlogov dopolnitev zakona o nadzoru državne meje in novele zakona o varstvu javnega reda in miru, ki naj bi omogočila pregon oz. omejitev delovanja vard in vaških straž. Razpravo so zaznamovali predvsem različni pogledi, ali to omogoča že zdaj veljavna zakonodaja.