Odbor DZ za podaljšanje roka za usposobljenost v gradbeništvu in za začetek gradnje HE Mokrice

Ljubljana, 23. aprila - Odbor DZ za infrastrukturo, okolje in prostor je podprl predlog sprememb zakona o gradbeništvu, ki ga je vložil državni svet in s katerim se še za dve leti podaljšuje možnost za ustrezno strokovno usposobljenost kadra v gradbeništvu. Podprl je tudi prizadevanja različnih poslancev za začetek gradnje HE Mokrice na spodnji Savi.