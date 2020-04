Vlada o gospodarskih temah

Ljubljana, 22. aprila - Vlada je Moniko Pintar Mesarič razrešila s položaja vršilke dolžnosti direktorice direkcije za infrastrukturo in za v. d. do imenovanja direktorja, vendar največ za šest mesecev, imenovala Liljano Herga. Spremenila je stališče do predloga novele, ki so jo za pospešitev gradnje HE na spodnji Savi vložili poslanci.