Zelena luč odbora za pravosodje vročanju sodnih in upravnih odločb v nenujnih zadevah

Ljubljana, 23. aprila - Odbor DZ za pravosodje je dal zeleno luč predlogu novele zakona o začasnih ukrepih v sodstvu in upravi, po kateri bodo lahko sodišča in upravni organi strankam vročali odločbe v nenujnih zadevah, vendar tem ne bo treba narediti ničesar. Novelo je ministrstvo predlagalo, ker so sodišča in upravni organi tudi v nenujnih zadevah opravili veliko dela.