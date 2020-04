Kozlovičeva na vrhovnem sodišču o ukrepih za omilitev posledic epidemije

Ljubljana, 16. aprila - Pravosodna ministrica Lilijana Kozlovič je obiskala vrhovno sodišče, da skupaj ocenijo ukrepe za omilitev posledic epidemije na področju sodstva. Sogovorniki so se strinjali, da sta potrebna sistemski pristop in sorazmernost ukrepanja, saj lahko drobljenje zakonskih in drugih rešitev privede do pravne nepredvidljivosti, so sporočili z ministrstva.