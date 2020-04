Pri požaru nad Kraškim robom policisti preverjajo tudi možnost požiga

Koper, 23. aprila - V gašenju požara v gozdu med Kastelcem in Petrinjami, kjer je zagorelo v sredo dopoldne, je sodelovalo približno 160 prostovoljnih in poklicnih gasilcev, ki so požar okrog 18. ure omejili. Policisti so opravili ogled kraja in nadaljujejo z zbiranjem obvestil, preverjajo tudi možnost namernega požiga, so sporočili s Policijske uprave Koper.