Več kot 150 gasilcev se bori z obsežnim požarom nad Kraškim robom

Ljubljana, 22. aprila - Več kot 150 gasilcev se bori z obsežnim požarom, ki je zajel gozd ob vasi Petrinje nad Kraškim robom. Po prvih podatkih Policijske uprave Koper pri gašenju sodeluje 27 gasilskih okoliških brigad in društev, na pomoč so prišli tudi prostovoljni gasilci iz Notranjske. Zaradi gašenja požara je zaprta cesta Kastelec-Črni Kal pri Petrinjah.

Gasilcem koprske gasilske brigade tako pomagajo gasilci iz Sežane, prostovoljna gasilska društva iz koprske občine, pa tudi prostovoljni gasilci iz Notranjske.

Po podatkih regijskega štaba Civilne zaščite za Notranjsko je požar zajel okoli 35 hektarjev površine. Gasilci so na pomoč poklicali tudi vojaška helikopterja, a zaradi burje nista mogla gasiti.

Gasilci so požar okoli 18. ure vendarle uspeli omejiti. Zvečer bo obalno-kraške gasilce zamenjalo približno sto gasilcev iz Cerknice, Logatca in Vrhnike, ki bodo na požarišču vztrajali vso noč, zjutraj pa jih bo zamenjalo približno toliko gasilcev iz severne Primorske. Za četrtek pa upajo, da se bo burja polegla in da bodo lahko prileteli na pomoč helikopterji.

Gorijo večinoma grmičevje, trava in gozd. "Teren je dokaj nedostopen, ni prav dosti cest, po katerih bi se dalo priti zraven, zato je gašenje še toliko težje," je popoldne za Radio Slovenija pojasnil namestnik poveljnika koprske gasilske brigade Jan Brodar.

Zaradi gašenja požara še naprej ostaja zaprta cesta Kastelec-Črni Kal pri Petrinjah. Obvoz je med Kastelcem in Kozino po avtocesti v obe smeri mogoč tudi za vozila brez vinjete.