Muslimani po današnjem sončnem zahodu začenjajo ramazan

Ljubljana/Meka, 23. aprila - Več kot milijarda in pol muslimanov po vsem svetu danes začenja postni mesec ramazan. Začel se bo po današnjem sončnem zahodu, prvi dan posta pa bo v petek. Post bo trajal 30 dni, in sicer do sončnega zahoda 23. maja. V tem času bodo imami v džamijah zaradi epidemije koronavirusa opravljali molitve brez vernikov.