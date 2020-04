Ob velikonočnih praznikih predstavniki verskih skupnosti pozivajo k praznovanju doma

Ljubljana, 8. aprila - Pred verniki je praznovanje velike noči, ki je najpomembnejši praznik v Katoliški cerkvi. Običajno se praznuje v družinskem krogu in z obiskom cerkve, a bo ob epidemiji praznovanje potekalo drugače. Ob tem voditelji verskih skupnosti v Sloveniji pozivajo vernike, naj ostanejo doma in čas posvetijo osebni molitvi in branju verskih besedil.