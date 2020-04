Delo: Lani največji izvozniki znova Revoz, Lek, Krka in Gorenje

Ljubljana, 20. aprila - Slovenska podjetja so lani na tuje prodala za 33,5 milijarde evrov blaga, kar je bilo največ do zdaj. Največji so bili tako kot predlani Revoz, skupina Lek, skupina Krka in skupina Gorenje, kaže Delova lestvica. Trend je prekinil novi koronavirus, izvozniki so prodajne načrte za leto precej znižali, rast pričakujejo najprej konec leta.