Delo: Največji izvozniki 2018 Revoz, Lek, Krka in Gorenje

Ljubljana, 8. aprila - Revoz, Lek, Krka in Gorenje so lani izvozili za več kot milijardo evrov blaga in k skoraj 31-milijardnemu izvozu Slovenije skupaj prispevala 17,4 odstotka, kaže Delova lestvica največjih izvoznikov. Bistvenega upada naročil kljub upočasnjevanju svetovne gospodarske rasti izvozniki ne pričakujejo, se pa pripravljajo na zahtevnejši izvoz na Otok.