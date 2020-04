Članstvo v delovnih telesih DZ še nedorečeno, v opoziciji z opozorili glede nadzornih komisij

Ljubljana, 16. aprila - Predsednik DZ Igor Zorčič je poslanske skupine, ki jim je poslal predlog članstva v delovnih telesih, prosil, da mu svoje predloge pošljejo do petka. Opozicijske LMŠ, SD, Levica in SAB protestirajo zlasti zaradi članstva v komisiji za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb, v kateri ima po poslovniku večino opozicija. Zapleta se zaradi vloge SNS.