Za poslance LMŠ, SD, Levice in SAB tudi nov predlog razdelitve mest v delovnih telesih ni primeren

Ljubljana, 27. marca - Poslanci LMŠ, SD, Levica in SAB se tudi z novim predlogom razdelitve mest v delovnih telesih ne strinjajo. Predlog pri Knovsu ne odraža zahtev poslovnika in demokratičnih meril, po katerih mora imeti večji vpliv pri nadzoru teh služb opozicija, prav tako vodstvena mesta v delovnih telesih niso sorazmerno razporejena, so prepričani.