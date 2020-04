Voditelji G7 o pandemiji koronavirusa v četrtek

Washington, 15. aprila - Voditelji sedmih gospodarsko najbolj razvitih držav G7 bodo o pandemiji koronavirusa govorili v četrtek, so sporočili iz Bele hiše. Videokonferenca voditeljev bo sledila torkovi razpravi finančnih ministrov in guvernerjev skupine. Kot so napovedali v Washingtonu, bodo voditelji uskladili odziv na pandemijo.