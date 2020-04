G7 za začasno prekinitev odplačevanja posojil najrevnejših držav, a le ob strinjanju G20

Washington, 14. aprila - Finančni ministri in guvernerji centralnih bank držav skupine G7 podpirajo začasno prekinitev odplačevanja posojil najrevnejših držav, a le, če se tem strinjajo tudi vlade držav G20. Kot so zapisali po današnji videokonferenci, bodo še naprej delali vse potrebno za vnovično vzpostavitev gospodarske rasti in zaščito delovnih mest.