Prva pošiljka sladoleda Planica na Kitajsko

Ljubljana, 10. aprila - Ljubljanske mlekarne so v četrtek iz Luke Koper odpremile prva dva ladijska kontejnerja sladoleda Planica za Kitajsko. Kot so sporočili iz družbe, gre za pomemben preboj podjetja, zlasti v luči razmer ob pandemiji in viških mleka, ki se pojavljajo po vsej Evropi. Letos nameravajo na Kitajsko odpremiti skupno 43 ton sladoleda.