Minister Hojs kritičen do potez Sindikata policistov Slovenije

Ljubljana, 9. aprila - Ministrstvo za notranje zadeve je kritično do očitkov Sindikata policistov Slovenije (SPS), da so policisti in drugi zaposleni na notranjem ministrstvu za vlado in delodajalca nepomembni. Notranji minister Aleš Hojs je v odzivu podvomil, da si sindikat resnično želi korektnega sodelovanja.