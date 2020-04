Policijski sindikat s pozivom poslancem k zagotovitvi ustreznega vrednotenja policijskega dela

Ljubljana, 2. aprila - V Policijskem sindikatu Slovenije poslanke in poslance pozivajo, naj poskrbijo, da policisti v času povečanih obremenitev in izpostavljenosti zaradi epidemije novega koronavirusa ne bi bili v slabšem položaju kot sicer. Ugotavljajo namreč, da predlog protikoronskega zakona posega v pravice policistov na področju zagotavljanja počitka in plačila.