V Laškem se začenja 55. festival Pivo in cvetje

Laško, 11. julija - Laško bo od danes do nedelje še bolj kot običajno v znamenju piva in cvetja. Že 55. festival Pivo in cvetje Laško v štirih dneh prinaša več kot 60 nastopov in zabavno dogajanje za vse generacije. Sporočilo glavnega sponzorja festivala, Pivovarne Laško Union, je usmerjeno v spodbujanje zmernega in odgovornega pitja ter varne vožnje.