Marca rekordno zanimanje za digitalne vsebine

Ljubljana, 7. aprila - Do vsebin slovenskih digitalnih medijev je v drugi polovici marca dostopalo 52 odstotkov več uporabnikov kot februarja, ki so dnevno v povprečju pregledali 75 odstotkov več spletnih dokumentov, kaže analiza oglaševalske agencije Iprom. Kot so sporočili, gre za rekorden rezultat. Največji porast je bil pri dostopu do vsebin za otroke in mladostnike.