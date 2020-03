Slovensko združenje medijev državo poziva k ukrepom za pomoč medijem

Ljubljana, 26. marca - Slovensko združenje medijev pri Slovenski oglaševalski zbornici se je pridružilo pozivom vladi k sprejetju dodatnih ukrepov za pomoč medijem. Kot so poudarili v združenju, so mediji zaradi zmanjšanja oglaševanja med najbolj prizadetimi v gospodarstvu, ukrepi pa so potrebni za njihovo preživetje v krizi, ki jo povzroča epidemija novega koronavirusa.