Slovenija z več kot 700.000 evri sredstev podprla projekte ITF

Ljubljana, 10. aprila - Zunanje ministrstvo bo v naslednjih dveh letih podprlo osem razvojnih in humanitarnih projektov ITF Ustanove za krepitev človekove varnosti. Ministrstvo bo projektom, ki krepijo človekovo varnost in omogočajo nov razvoj na območjih, prizadetih zaradi oboroženih konfliktov ali drugih nesreč, namenilo 775.000 evrov, so sporočili z MZZ.