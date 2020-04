Krvodajalske akcije tečejo naprej in ostajajo ključnega pomena

Maribor, 2. aprila - Krvodajalske akcije in odvzemi krvi v centrih za transfuzijo ob dodatnih obremenitvah zdravstvenega sistema zaradi novega koronavirusa tečejo naprej, a na prilagojen način. Organizatorji pozivajo javnost, da so sveže zaloge krvi nujno potrebne in da so uvedli ustrezne zaščitne ukrepe, zato naj ljudje še naprej darujejo kri.