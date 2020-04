Fizioterapevti svetujejo o skrbi za zdravje v času epidemije

Ljubljana, 1. aprila - Nastale okoliščine zaradi novega koronavirusa lahko negativno vplivajo na telesno pripravljenost in duševno zdravje, hkrati pa so se ustavile tudi preventivne in rehabilitacijske zdravstvene dejavnosti. V Združenju fizioterapevtov Slovenije so zato pripravili napotke, kako lahko prebivalci sami poskrbijo za ohranjanje svojega zdravja.