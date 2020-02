Redna telesna aktivnost pomembna tudi v starejšem življenjskem obdobju

Ljubljana, 2. februarja - S staranjem se telesna sestava prestrukturira. Z rednim gibanjem, vajami za mišično moč, ravnotežje in koordinacijo lahko posameznik te procese upočasni in si s tem izboljša zdravje in počutje. Telesna dejavnost mora biti tudi redno in primerno intenzivna, izvajati pa se mora pravilno, opozarja Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ).