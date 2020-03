Okuženim v hotelu Paka bodo karanteno podaljšali

Velenje, 31. marca - Vsem okuženim, ki so po vrnitvi iz Španije od petka v karanteni v velenjskemu hotelu Paka, se bo ta podaljšala. Po sobotnih testiranjih so zaposleni v velenjskem zdravstvenem domu med 43 osebami potrdili dve okužbi, danes pa so bris znova odvzeli devetim osebam, ki kažejo lažje simptome obolelosti.