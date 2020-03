Abramovu in Adlešičevi podaljšali pripor do konca maja

Ljubljana, 30. marca - Sodni senat ljubljanskega okrožnega sodišča je Sebastienu Abramovu in njegovemu dekletu Juliji Adlešič v zadevi odžagana roka vnovič podaljšal pripor, in sicer do 27. maja, so danes za STA povedali na sodišču. Razlog za podaljšanje pripora, ki se jima izteče 2. aprila, je ponovitvena nevarnost.