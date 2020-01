Abramovu podaljšali pripor še za dva meseca

Ljubljana, 31. januarja - Sodni senat ljubljanskega okrožnega sodišča je Sebastienu Abramovu v zadevi odžagana roka vnovič podaljšal pripor, in sicer za dva meseca oziroma do 2. aprila, je za STA danes povedal njegov odvetnik Mitja Pavčič. Tudi tokrat so mu pripor podaljšali zaradi ponovitvene nevarnosti.