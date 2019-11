Zoisovi nagradi za življenjsko delo Alenki Šelih in Josipu Globevniku

Ljubljana, 20. novembra - Pravnica Alenka Šelih in matematik Josip Globevnik sta letošnja prejemnika Zoisovih nagrad za življenjsko delo, najvišje državne nagrade na področju znanstvenoraziskovalne dejavnosti. Nagradi so z ostalimi Zoisovimi nagradami in priznanji, Puhovimi nagradami ter priznanjem ambasador znanosti Republike Slovenije podelili na slovesnosti v Ljubljani.