Ptujski svetniki zaradi epidemije tokrat izpeljali dopisno sejo

Ptuj, 24. marca - Ptujski mestni svetniki so zaradi epidemije novega koronavirusa namesto marčevske redne seje konec minulega tedna izpeljal dopisno. Med drugim so potrdili odlok o ureditvi cestnega prometa in odlok, s katerim bodo uredili zemljiška razmerja z vrtičkarji. Potrdili so gradnjo vročevoda v Gregorčičevem drevoredu in obnovo strehe na OŠ Olge Meglič.