Ptujčani februarja z višjimi komunalnimi položnicami

Ptuj, 1. februarja - Ptujčani bodo s februarjem prejeli višje komunalne položnice. Ptujski mestni svet je namreč ta teden na predlog komunalnega podjetja potrdil dvig cen v delu, ki se tiče odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda z javnih površin ter storitev, povezanih z nepretočnimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami.