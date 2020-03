Zgorela streha gospodarskega poslopja v Selnici ob Muri

Maribor, 24. marca - Gasilci iz Šentilja, Ceršaka in Pesnice so v ponedeljek zgodaj popoldne pogasili požar, v katerem je v Selnici ob Muri zagorelo ostrešje gospodarskega poslopja. Ogenj je poškodoval okoli sto kvadratnih metrov ostrešja s kritino in uničil nekaj sena. Po nestrokovnem mnenju je gmotna škoda ocenjena na okoli 15.000 evrov.