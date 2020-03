Upočasnjeno odpravljanje škode po požaru v Surovini

Maribor, 24. marca - Zaradi epidemije in posledičnih ukrepov za zajezitev širjenja novega koronavirusa je upočasnjeno ocenjevanje in odpravljanje škode po požaru v družbi za predelavo odpadkov Surovina v Mariboru na začetku tega meseca. Pogorišča še niso uspeli počistiti in tam je še vedno prisotna neprekinjena požarna straža.