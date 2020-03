Za osumljenca februarskega umora partnerice na Potoku pri Straži odredili pripor

Novo mesto, 23. marca - Kriminalisti Policijske uprave (PU) Novo mesto so v petek pred preiskovalnega sodnika odvedli 33-letnega moškega, ki je 23. februarja na Potoku pri Straži na Dolenjskem umoril 27-letno partnerico in nato ranil tudi sebe. Sodnik je po zaslišanju za osumljenca, ki je bil do privedbe v bolnišnici, odredil pripor, so danes sporočili s PU Novo mesto.