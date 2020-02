Pri Straži na Dolenjskem umor zaradi ljubosumja

Straža/Novo mesto, 24. februarja - Na Potoku v Občini Straža je v nedeljo okoli poldneva prišlo do tragedije, v kateri je 33-letnik do smrti zabodel 27-letno partnerko in ob prihodu policistov ranil še sebe. Policija je ugotovila, da sta bila povoda za umor prepir in bolestno ljubosumje. Osumljeni je sicer žrtev, ki je umrla na kraju dejanja, večkrat zabodel.