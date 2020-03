Mejni prehodi Slovenska vas, Obrežje in Rigonce proti Hrvaški znova odprti

Ljubljana, 22. marca - Potem ko so bili mejni prehodi Slovenska vas, Obrežje in Rigonce proti Hrvaški zaradi tehničnih težav na hrvaški strani nekaj časa zaprti, so po poročanju Prometno-informacijskega centra za državne ceste znova odprti. Težave so bile zaradi močnega potresa, ki je zjutraj prizadel Zagreb z okolico.