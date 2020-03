Po potresu na Hrvaškem iz Avstrije znova pozivi k zaprtju krške nuklearke

Celovec/Gradec, 22. marca - Po jutranjem močnem potresu v Zagrebu in okolici so se v Avstriji spet okrepili pozivi k zaprtju Nuklearne elektrarne Krško (Nek), ki sicer deluje normalno. Politiki so znova opozorili, da Nek predstavlja veliko varnostno tveganje in da se njegova življenjska doba izteka, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.